Голові Донецької ОВА телефонували з ФСБ: про що хотіли домовитись росіяни

Співробітники російської спецслужби переконували, що з Росією буде краще.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, як на початку повномасштабного вторгнення до нього телефонували із російської ФСБ, намагаючись переманити на бік окупантів.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Главком”.

На той час Вадим Філашкін ще працював заступником голови облдержадміністрації, але з ФСБ телефонували усім, хто займав керівні посади у громадах Донеччини.

“Пропонували перейти на їхній бік. Казали, що з Росією у нас буде краще, ніж є зараз. Я потім всіх заблокував на телефоні. Послав у напрямку російського корабля і заблокував”, – зізнався посадовець.

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Відтоді, за словами Філашкіна, з такими пропозиціями росіяни не звертаються ні до нього, ні до його колег.

“Майже всі керівники населених пунктів на лінії фронту – це правоохоронці, зокрема представники Служби безпеки. Я все життя пропрацював у правоохоронному блоці, тому точно знаю, що зараз таких дзвінків від окупантів, сигналів якихось від них немає. Вони знають нашу позицію і тому перестали дзвонити”, - зазначив він.

Нагадаємо, у російському місті Старий Оскол було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області. Він добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

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