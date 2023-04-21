Голови двох закарпатських громад хочуть виступити замовниками курорту «Свидовець»

На Закарпатті в селищі Ясіня пройшов Круглий стіл, присвячений гірсько-лижному курорту «Свидовець», на якому обговорювались переваги та проблеми будівництва туристичного комплексу. В дискусії взяли участь представники місцевої влади та громадськості, а також екологи та економісти.

Зокрема, голова Ясінянської ОТГ Андрій Делятинчук зазначив, що вже більше п’яти років мешканці громади прагнуть реалізувати на своїй територій крупний інвестиційний проект, який має створити 30-40 тис робочих місць та забезпечити регулярні податкові надходження до місцевих бюджетів. Але через судову тяганину з місцевими підприємцями-лісозаготівельниками та протести екоактивістів, справа досі не зарухалась з місця.

«Всі суди підтвердили законність будівництва курорту, тепер необхідно, щоб хтось виступив замовником проектом. Закликаємо Закарпатську обласну адміністрацію передати громаді право бути замовником проектної документації. Ми готові дослухатися до кожного та реалізувати проект з урахуванням усіх екологічним норм. До речі, екоактивісти були запрошені, проте не прийшли. Для нас це не просто питання інвестицій. Це вирішення одразу декількох дуже серйозних проблем. По-перше, курорт створить від 30 до 40 тисяч робочих місць для мешканців Закарпаття. По-друге, забезпечить мільйонні надходження до місцевих бюджетів. Для прикладу, бюджет села Паляниці після появи курорту зріс в 300 разів. За цей час із села ніхто не виїхав за кордон на заробітки. Земля, раніше приватизована мешканцями, стала цінним капіталом – її вартість зросла в сотні разів. Люди відкрили готелі, зелені садиби, ресторани, магазини, атракції, підприємства сфери послуг. До повномасштабної війни курорт відвідувало більше мільйона туристів на рік, третина з яких – із-за кордону. Крім того, реалізація проекту значно покращить інфраструктуру краю, адже передбачає створення централізованої системи водопостачання, розбудову доріг тощо за рахунок інвесторів. Загальна очікувана сума інвестицій – 2 мільярди доларів, інвестор буде проходити відкритий конкурс», - зазначив голова Ясінянської ОТГ.

Разом із тим, завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Ужгородського національного університету Степан Поп, який разом із іншими фахівцями розробляв звіт з оцінки впливу проекту на довкілля, підкреслив, що із будівництвом курорту вирубка лісів зменшиться, а не збільшиться, як стверджують активісти.

«Для будівництва «Свидовця» необхідно проведення щорічних вирубок на площах 35-38 га в межах територій, де ведуться рубки головного користування (промислова лісозаготівля), протягом 12 років. Планована площа рубок становитиме не більше 6% від щорічних у Чорнотисянському, Довжанському, Станиславському та Свидовецькому лісництвах. Для забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства органами виконавчої влади Закарпаття замовлено Звіт з оцінки впливу на довкілля. Для розробки звіту з ОВД залучено понад 30 високо кваліфікованих вітчизняних науковців різної фахової спеціалізації. Початок будь-яких будівельних робіт не може передувати оприлюдненню Звіту, його громадських обговорень та погодженню Міндовкілля. Проектована забудова курорту не зачіпає об’єкти природно-заповідного фонду місцевого, регіонального та загальнодержавного значення згідно офіційного реєстру. Забудови Свидовецького хребта не буде. Туристична інфраструктура буде розміщена на територіях навколишніх сіл», - розповів Степан Поп.

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