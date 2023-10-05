Голові “Ростеху” та другові Путіна загрожує 10 років позбавлення волі

Служба безпеки України оголосила підозру голові державної російської корпорації, яка постачає зброю для армії РФ.

Гендиректорові російської державної корпорації “Ростех” Сергію Чемезову, якого називають близьким другом президента РФ Володимира Путіна, повідомили про підозру про вчинення злочину проти української держави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Корпорація, яку очолює Чемезов, є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для військ РФ.

Завдяки дружнім стосункам із Володимиром Путіним, з яким він познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського Союзу, Сергій Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу Росії.

Яке озброєння постачає “Ростех”

Усі 11 компаній “Ростеху” виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

Серед них — концерни “Калашников”, “Уралвагонзавод”, “Вертольоти Росії” та “Об’єднана авіабудівельна корпорація”, які постачають окупаційній армії танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

За даними слідства, компанії Чемезова передавали Міноборони РФ оптові партії:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

балістичних ракет типу Х-47М “Кинджал”;

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С” і “Торнадо-Г” та самохідних гаубиць “Мста-С”.

Як збільшилося виробництво зброї під час війни

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, у середині 2022 року підозрюваний отримав від вищого політичного керівництва РФ вказівку щодо термінової організації збільшення виробництва зброї та іншого військового обладнання, необхідного окупаційним військам для агресивної війни на території України.

З цією метою російські військові заводи були переведені на нові графіки роботи у 3-4 зміни щоденно, а їх співробітникам заборонили відпустки.

Задокументовано факти виробництва протягом 2022-2023 років та передачі для потреб збройних сил рф великої кількості зброї, в тому числі:

БПЛА “Ланцет”;

РСЗВ “Торнадо”;

винищувачів СУ-35С, СУ-30СМ2, СУ-57;

гвинтокрилів Ка-52 та Мі-28;

танків Т-80БВМ та Т-72Б3М;

самохідних мінометів “ДРОК”;

модернізованих самохідних гаубиць 2С19М2 “Мста-С”.

Яке покарання загрожує Чемезову

Слідчі повідомили Сергію Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка готувала фейкові "вибори" в тимчасово окупованих регіонах України.

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