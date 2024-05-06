Головком Сирський привіз важливі новини з фронту: Зеленський про головні події доби

Глава держави наголосив, що за політичними рішеннями має бути реальне отримання зброї нашими воїнами.

Ввечері, 6 травня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Засідання Ставки

Президент Зеленський провів засідання Ставки. Глава держави вислухав доповідь головкома Сирського, який був на передовій.

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"Доповів (Сирський. – Ред.) про ключові виклики та потреби. Готуємося. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Окремо обговорили постачання від партнерів – терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів", – каже Зеленський.

Глава держави наголосив, що за політичними рішеннями має бути реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, додав він.

День піхоти

Президент Зеленський привітав із професійним днем воїнів-піхотинців. Він наголосив, що піхота – основа наших Збройних Сил України.

"Це підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі. І я дякую кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта й захищати Україну. Сьогодні відзначив державними нагородами воїнів, які проявили себе найкраще саме в боях, та почесними відзнаками й бойовими прапорами – бойові бригади", – зазначив глава держави.

Міжнародна політика

Президент мав кілька міжнародних розмов щодо підготовки інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

"Сьогодні – президенти Литви та Польщі – Гітанас Наусєда та Анджей Дуда, прем’єр-міністри Естонії та Канади – Кая Каллас та Джастін Трюдо… Особисто їх запросив на Саміт. Я подякував за підтримку нашої роботи заради справедливого миру – за підтримку Формули миру. Такий мир і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру й примусить до миру Росію – примусить її визнавати базові правила нормального співжиття народів", – сказав Зеленський.

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Зеленський: Головком Сирський привіз НОВИНИ з фронту! ГОТУЄМОСЬ