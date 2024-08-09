Головком ЗСУ доповів на Ставці про дії на напрямках, звідки Росія завдає ударів

У п’ятницю, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій насамперед заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі президента.

Як повідомив Зеленський, доповідь головкома стосувалася ситуації на всіх ключових напрямках - південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина, а також оборонних дій ЗСУ на “напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території”.

Після доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука рішенням Ставки було затверджено план наступних дій із посилення української системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів.

Перед початком навчального року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою та громадами.

“Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. Ми все це бачимо й будемо готові. Важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!” - особливо відзначив Зеленський.

Нагадаємо, нічного удару по російському військовому аеродрому у Липецьку завдали, ймовірно, українські далекобійні дрони типу "Лютий". На аеродромі базувалися новітні російські Су-57.

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