Головна бізнес-премія країни «Вибір року» визначила переможців у 2024 році

Переможців обирали в категоріях від кращого виробника року хлібобулочних виробів до антивікової косметики року.

«Вибір року» – це особлива бізнес-медаль, яка вже 24 роки підтверджує лідерство брендів різних сфер. Це єдина відзнака на ринку України, що надає чимало переваг для переможців - від нейромаркетингових досліджень, що допомагають зробити комунікації брендів максимально ефективними, до потужної трейдмаркетингової підтримки їх активностей.

Вікторія Зоря-Яценко, генеральна директорка Mary Kay (Україна) – переможець у категоріях «Декоративна косметика року для губ» та

«Антивікова косметика року», зазначає:

«Отримання нагороди “Вибір року 2024” стало для нас визнанням наполегливої праці та зусиль, вкладених у розвиток бренду Mary Kay. Це висока оцінка якості нашої продукції, а також підтвердження любові споживачів до засобів догляду за шкірою та декоративної косметики. Нагорода стане потужним стимулом для нових досягнень і реалізації інноваційних проєктів».

Владислав Пустовой, CEO&Owner TurboSTO – переможець категорії «Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи» зазначає:

«Ми розширили структуру компанії для покращення взаємодії з клієнтом. Відкрили відділ контролю якості, що дозволило суттєво покращити та пришвидшити комунікацію з клієнтами та знизити кількість негативу як в мережі, так і на місцях. Попри непросту економічну ситуацію ми продовжуємо допомагати нашим хлопцям на фронті та активно підтримуємо ЗСУ, перераховуючи по 10% з кожного ремонту по всій мережі».

Переможцями національної бізнес-премії «Вибір року» 2024 стали:

Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Оптичні товари року – SOLENTE

Майонез року – Королівський смак

Національна мережа року торговельних центрів – Епіцентр

Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс

Венотонік року (в таблетках) – Детралекс

Електрогриль року – Tefal

Мультипіч року – Tefal

Праска року – Tefal

М'ясорубка року – Tefal

Сметана року – President

Мережа року сервісів зберігання речей формату «міні-склад біля дому» – Чердак

Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST

Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) – LEMARIX

Програма року для корекції та зниження маси тіла – HERBALIFE

Протеїновий коктейль року – HERBALIFE

Дієтичні добавки року – HERBALIFE

Штатні магнітоли для автомобіля року на системі Андроїд – TORSSEN

Український бренд кисневого порошку року – Ms Helen

Шкільні рюкзаки та ранці року – KITE

Дитячий порошок українського виробництва року – ВУХАСТИК

Дитяча косметика року для миття (шампунь, гель) українського виробництва – ВУХАСТИК

Український освіжувач повітря року – iFresh

Коньяк року – AZNAURI

Виробник модульних будинків року – SCANDI

Житловий комплекс року комфорт-класу в передмісті Києва з рекреаційною складовою – ЖК «МОЛОДІСТЬ»

Компанія року в сфері ремонту нерухомості «під ключ» – ГОТОВО.Ремонт

Котеджне містечко року. Буковель – Phoenix Relax Park

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Торгово-розважальний комплекс року – RIVER MALL

Український бренд року одягу для жінок – VOVK

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Синергія

Мережа аптек року – АНЦ

Аптека року в Києві – АНЦ

Шоколад року – Millennium

Кухонні товари року – Фрекен БОК

Ватна продукція року – Lady Cotton

Вологі гігієнічні серветки року – Smile

Мережа барбершопів року – ЦирульниК Barbershop

Мережа центрів лазерної косметології та епіляції року – Лазерхауз

Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи – TurboSTO

Комбуча року – spraga

Декоративна косметика року для обличчя – Avon

Декоративна косметика року для губ – Mary Kay

Антивікова косметика року – Mary Kay

За результатами проведеного дослідження бренду, 70,8% опитаної цільової аудиторії «Лазерхауз» – переможця номінації «Мережа центрів лазерної косметології та епіляції року» – не підуть до конкурентів за послугами, навіть, якщо їх прайс буде на 10% нижчим, бо вони не є переможцем головної бізнес-премії України «Вибір року». А якщо центр лазерної косметології щорічно здобуває медаль «Вибір року», 56,4% респондентів будуть його рекомендувати своїм знайомим.

Олена Костик, власниця ТМ Лазерхауз впевнена, що основними факторами успіху мережі центрів «Лазерхауз» цього року стали довіра пацієнтів і відданість команди, постійний розвиток та вдосконалення послуг:

«Наші фахівці відвідують десятки міжнародних конференцій та навчаються у світових гуру косметології. Вони постійно тестують і впроваджують найефективніші протоколи лікування на топових апаратах з США та Європи, а також створюють власні авторські методики».

Андрій Остапчук, барбер з 21-річним досвідом, власник популярної мережі барбершопів ЦирульниК – переможець номінації «Мережа барбершопів року»:

«У 2025 році ми плануємо масштабувати наш бренд на європейському та американському континенті. Головною місією Tsirulnik Barbershop залишиться не лише створення стильних образів, а й популяризація української культури. Ми впевнені, що наше бачення та естетика знайдуть відгук у серцях людей у всьому світі».

Премія «Вибір року» – це ваш шанс заявити про лідерство, яке підтверджене експертами та споживачами. Встигніть зареєструватися та доведіть, що ваш продукт заслуговує на довіру мільйонів.