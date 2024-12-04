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Головна бізнес-премія країни «Вибір року» визначила переможців у 2024 році Новини компаній

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Головна бізнес-премія країни «Вибір року» визначила переможців у 2024 році

Переможців обирали в категоріях від кращого виробника року хлібобулочних виробів до антивікової косметики року.

«Вибір року» – це особлива бізнес-медаль, яка вже 24 роки підтверджує лідерство брендів різних сфер. Це єдина відзнака на ринку України, що надає чимало переваг для переможців - від нейромаркетингових досліджень, що допомагають зробити комунікації брендів максимально ефективними, до потужної трейдмаркетингової підтримки їх активностей.

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Вікторія Зоря-Яценко, генеральна директорка Mary Kay (Україна) – переможець у категоріях «Декоративна косметика року для губ» та 

«Антивікова косметика року», зазначає:

«Отримання нагороди “Вибір року 2024” стало для нас визнанням наполегливої праці та зусиль, вкладених у розвиток бренду Mary Kay. Це висока оцінка якості нашої продукції, а також підтвердження любові споживачів до засобів догляду за шкірою та декоративної косметики. Нагорода стане потужним стимулом для нових досягнень і реалізації інноваційних проєктів».

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Владислав Пустовой, CEO&Owner TurboSTO – переможець категорії «Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи» зазначає: 

«Ми розширили структуру компанії для покращення взаємодії з клієнтом. Відкрили відділ контролю якості, що дозволило суттєво покращити та пришвидшити комунікацію з клієнтами та знизити кількість негативу як в мережі, так і на місцях. Попри непросту економічну ситуацію ми продовжуємо допомагати нашим хлопцям на фронті та активно підтримуємо ЗСУ, перераховуючи по 10% з кожного ремонту по всій мережі».

Переможцями національної бізнес-премії «Вибір року» 2024 стали:

  • Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ
  • Оптичні товари року – SOLENTE
  • Майонез року – Королівський смак
  • Національна мережа року торговельних центрів – Епіцентр
  • Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс
  • Венотонік року (в таблетках) – Детралекс
  • Електрогриль року – Tefal
  • Мультипіч року – Tefal
  • Праска року – Tefal
  • М'ясорубка року – Tefal
  • Сметана року – President
  • Мережа року сервісів зберігання речей формату «міні-склад біля дому» – Чердак
  • Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST
  • Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) – LEMARIX
  • Програма року для корекції та зниження маси тіла – HERBALIFE
  • Протеїновий коктейль року – HERBALIFE
  • Дієтичні добавки року – HERBALIFE
  • Штатні магнітоли для автомобіля року на системі Андроїд – TORSSEN
  • Український бренд кисневого порошку року – Ms Helen
  • Шкільні рюкзаки та ранці року – KITE
  • Дитячий порошок українського виробництва року – ВУХАСТИК
  • Дитяча косметика року для миття (шампунь, гель) українського виробництва – ВУХАСТИК
  • Український освіжувач повітря року – iFresh
  • Коньяк року – AZNAURI
  • Виробник модульних будинків року – SCANDI
  • Житловий комплекс року комфорт-класу в передмісті Києва з рекреаційною складовою – ЖК «МОЛОДІСТЬ»
  • Компанія року в сфері ремонту нерухомості «під ключ» – ГОТОВО.Ремонт 
  • Котеджне містечко року. Буковель – Phoenix Relax Park
  • Автобусні тури року – Аккорд-тур 
  • Торгово-розважальний комплекс року – RIVER MALL
  • Український бренд року одягу для жінок  – VOVK
  • Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Синергія 
  • Мережа аптек року – АНЦ
  • Аптека року в Києві – АНЦ
  • Шоколад року – Millennium
  • Кухонні товари року – Фрекен БОК
  • Ватна продукція року – Lady Cotton
  • Вологі гігієнічні серветки року – Smile
  • Мережа барбершопів року – ЦирульниК Barbershop
  • Мережа центрів лазерної косметології та епіляції року – Лазерхауз
  • Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи – TurboSTO
  • Комбуча року – spraga
  • Декоративна косметика року для обличчя – Avon
  • Декоративна косметика року для губ – Mary Kay
  • Антивікова косметика року – Mary Kay

За результатами проведеного дослідження бренду, 70,8% опитаної цільової аудиторії «Лазерхауз» – переможця номінації «Мережа центрів лазерної косметології та епіляції року» – не підуть до конкурентів за послугами, навіть, якщо їх прайс буде на 10% нижчим, бо вони не є переможцем головної бізнес-премії України «Вибір року». А якщо центр лазерної косметології щорічно здобуває медаль «Вибір року», 56,4% респондентів будуть його рекомендувати своїм знайомим. 

Олена Костик, власниця ТМ Лазерхауз впевнена, що основними факторами успіху мережі центрів «Лазерхауз» цього року стали довіра пацієнтів і відданість команди, постійний розвиток та вдосконалення послуг:

«Наші фахівці відвідують десятки міжнародних конференцій та навчаються у світових гуру косметології. Вони постійно тестують і впроваджують найефективніші протоколи лікування на топових апаратах з США та Європи, а також створюють власні авторські методики».

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Андрій Остапчук, барбер з 21-річним досвідом, власник популярної мережі барбершопів ЦирульниК – переможець номінації «Мережа барбершопів року»: 

«У 2025 році ми плануємо масштабувати наш бренд на європейському та американському континенті. Головною місією Tsirulnik Barbershop залишиться не лише створення стильних образів, а й популяризація української культури. Ми впевнені, що наше бачення та естетика знайдуть відгук у серцях людей у всьому світі».

Премія «Вибір року» – це ваш шанс заявити про лідерство, яке підтверджене експертами та споживачами. Встигніть зареєструватися та доведіть, що ваш продукт заслуговує на довіру мільйонів.

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