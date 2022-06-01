Головна церковна інтрига: чи дійсно УПЦ МП закріпить у статуті "незалежність" від РПЦ і Кирила

Головна церковна інтрига: чи дійсно УПЦ МП закріпить у статуті "незалежність" від РПЦ і Кирила

Проукраїнський священник УПЦ МП Андрій Пінчук запевняє — зміни дійсно ухвалені.

27 травня Собор УПЦ (МП) заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Самостійність УПЦ, яка тепер категорично не погоджується з приставкою "МП" (Московського патріархату. — Ред.), має бути відображена у новій редакцій статуту.

Священник УПЦ МП Андрій Пінчук, відомий своєю проукраїнською позицією, переконує — зміни до статуту дійсно ухвалили. Про це він сказав в інтерв'ю "НВ".

"Я можу точно вам казати, які зміни внесені в устав, бо в мене були на руках ці зміни", — запевнив священник.

Зокрема:

Центр рішень щодо долі УПЦ, перенесені з Москви до Києва;

митрополит Київський (наразі це Онуфрій. — Ред.) перестає бути членом священного Синоду РПЦ , а українські архієреї — членами органів управління РПЦ;

, а українські архієреї — членами органів управління РПЦ; рішення керівних органів РПЦ — Собору, Синоду, помісного Собору не є обов’язковими для УПЦ;

— Собору, Синоду, помісного Собору київський митрополит після обрання не має бути затверджений московським патріархом.

відновлення мироваріння в Києві, яке вторинною ознакою автокефалії;

закордонні парафії для УПЦ.

Такі зміни Пінчук назвиває фактичним проголошення повної автокефалії, чого ніхто не очікував.

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За його словами, митрополити Лука (Запорізький. — Ред.), Павло (намісник Києва-Печерської лаври. —Ред.) та диякон Новинський (доларовий мільярдер і діловий партнер Ріната Ахмєтова. — Ред) протестували на Соборі проти цих тез, і навіть, "обурювалися та кричали".

"Взагалі це був дуже яскравий та живий Собор. За кожну зміну в статуті голосували окремо, і "за" в середньому було 85−90% випадків, це дуже великий процент підтримки змін, що відвертають церкву від Росії. І ви також бачили реакцію РПЦ на Собор УПЦ. Вони не знають, що робити, тож роблять вигляд, наче нічого не сталося взагалі. Вони лише останнє, що сказали, що "будуть аналізувати" рішення українського Собору", — підсумував священник.

Раніше Андрій Пінчук припустив, що патріарх Кирил закличе духовенство до непокори митрополиту Онуфрію.

Нагадаємо:

27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають стосунків із РПЦ.

Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

Сам же Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"