Головна помилка Путіна: у мерії Одеси розповіли, чому Кремль зазнає поразки у спробах захопити місто

Головна помилка Путіна: у мерії Одеси розповіли, чому Кремль зазнає поразки у спробах захопити місто

Ключовою причиною неминучої поразки Кермля у спробах захопити Одесу є відмова бачити реальну ситуацію.

Головна помилка Путіна, Маркова та інших прихильників "спеціальної операції" - вірити, що Одеса зустрічатиме окупантів із короваєм як визволителів.

Про це сказав в. о. заступника Одеського міського голови Олег Бриндак в інтерв'ю каналу "Утро Февраля", передає пресслужба мерії.

"Одеса – це частина України. І ключова причина неминучої поразки агресора – відмова бачити реальну ситуацію. Нині інше покоління, інший світогляд, з колоніальним минулим покінчено. В Одесі зокрема. Як би їм не хотілося це визнавати. Одеса не належить імперії та "русскому міру", - сказав Олег Бриндак.

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