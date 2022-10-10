Головна тема - ППО: Зеленський завершив день підсумковою розмовою із Байденом

У понеділок, 10 жовтня, український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом.

Про це у Мережі написав заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"Сьогоднішній день багато в чому нагадав мені 24.02. Першим, з ким відбулася розмова президента, був президент США - о 6.21 ранку 24 лютого. День сьогоднішній теж завершується підсумковою розмовою з президентом США. До речі, десята розмова глави держави протягом дня з іноземними лідерами. Світ з нами", - зазначили в Офісі президента.

Глава держави на своїй сторінці у телеграм розповів деталі розмови із очільником Білого дому. За його словами, пріоритет номер один під час переговорів була система ППО.

"Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на ГА ООН", - прокоментував український політик.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував терористичну атаку Росії по українських містах. У США рішуче засуджують ракетні удари Росії по Україні та наголосили, що ворожі удари окупантів "ще більше зміцнюють зобов’язання підтримувати український народ".

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