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Головна тема - візові санкції для росіян: Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії

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Головна тема - візові санкції для росіян: Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії

Фото: Володимир Зеленський

У п'ятницю, 16 вересня, український президент Володимир Зеленський провів переговори через телефон із фінським колегою Саулі Нііністьо.

Глава держави подякував лідеру Фінляндії за надану Україні підтримку й окреслив додаткові потреби, які Київ ще має.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозверненні пізно ввечері 16 вересня.

"Вагомою темою розмови була європейська політика щодо віз для громадян держави-терориста. Вважаю, що для кожної країни, яка має спільний кордон із Росією, візове питання є життєво важливим і має вирішуватися на користь повного обмеження доступу громадян Росії", - розповів політик.

Також Зеленський говорив з представниками компанії Nike. Під час розмови подякував компанії за рішення піти з російського ринку.

"Правильне рішення. Це приклад того, що бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності та свободи. Якщо якась держава обирає для себе шлях терору, обов’язок кожної компанії, яка поважає себе, відмежуватися від такої держави", - додав український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодиться відновити постачання експорту російського аміаку через Україну лише за умови, якщо Москва поверне українських військовополонених. Що про це сказали у Кремлі - читайте ТУТ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
517
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