Головна тема - візові санкції для росіян: Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії

Глава держави подякував лідеру Фінляндії за надану Україні підтримку й окреслив додаткові потреби, які Київ ще має.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозверненні пізно ввечері 16 вересня.

Також читайте РФ вивозить з півдня трупи своїх солдатів вантажівками: ЗСУ почали кокретно відпрацьовувати по живій силі ворога

"Вагомою темою розмови була європейська політика щодо віз для громадян держави-терориста. Вважаю, що для кожної країни, яка має спільний кордон із Росією, візове питання є життєво важливим і має вирішуватися на користь повного обмеження доступу громадян Росії", - розповів політик.

Informed President @niinisto about the current situation on the frontline. Discussed further defense cooperation between and . Expressed gratitude for the help provided. The issue of visa restrictions for the citizens of the Russian Federation was touched upon. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022

Також Зеленський говорив з представниками компанії Nike. Під час розмови подякував компанії за рішення піти з російського ринку.

"Правильне рішення. Це приклад того, що бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності та свободи. Якщо якась держава обирає для себе шлях терору, обов’язок кожної компанії, яка поважає себе, відмежуватися від такої держави", - додав український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодиться відновити постачання експорту російського аміаку через Україну лише за умови, якщо Москва поверне українських військовополонених. Що про це сказали у Кремлі - читайте ТУТ.

Читайте також: