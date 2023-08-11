Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Головне – членство в НАТО": Єрмак розповів про роботу над угодами щодо гарантій безпеки для України

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
241
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Головне – членство в НАТО": Єрмак розповів про роботу над угодами щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про плани на саміті в Саудівській Аравії / Фото: Офіс президента України

Цинічна агресія Росії не має повторитися.

Команда президента Володимира Зеленського активно працює над двосторонніми угодами щодо гарантій безпеки для України. Наша держава вже розпочала двосторонні консультації зі США та Великою Британією.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами голови Офісу, гарантії безпеки – це є один із пунктів запобігання повторенню агресії.

"Головна наша гарантія – це членство в НАТО. І ми працюємо, продовжуємо працювати над цим. На цьому шляху Україна повинна отримати гарантії", – сказав голова ОП.

Сьогодні країни, з якими ми будемо розглядати та укладати такі угоди – це G7 плюс 13. На думку Єрмака, їхня кількість буде зростати.

Раніше Офіс Президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки", яка містить гарантії безпеки для України.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
241
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація