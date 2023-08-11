"Головне – членство в НАТО": Єрмак розповів про роботу над угодами щодо гарантій безпеки для України

Команда президента Володимира Зеленського активно працює над двосторонніми угодами щодо гарантій безпеки для України. Наша держава вже розпочала двосторонні консультації зі США та Великою Британією.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами голови Офісу, гарантії безпеки – це є один із пунктів запобігання повторенню агресії.

"Головна наша гарантія – це членство в НАТО. І ми працюємо, продовжуємо працювати над цим. На цьому шляху Україна повинна отримати гарантії", – сказав голова ОП.

Сьогодні країни, з якими ми будемо розглядати та укладати такі угоди – це G7 плюс 13. На думку Єрмака, їхня кількість буде зростати.

Раніше Офіс Президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки", яка містить гарантії безпеки для України.

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