"Головне - не збавляти темпу": Жданов пояснив, чому останніми днями зросли втрати окупантів в Україні

Згідно зі зведеннями Генштабу, останні дні Сили оборони щодня ліквідовують понад пів тисячі окупантів. Так, за останні три дні цифри втрат були 950, 620, 650 окупантів за добу.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, звідки взялися такі цифри.

"Збільшилася щільність особового складу. Окопи заповнилися особовим складом. Близько 100 тисяч мобілізованих сьогодні прибули вже на фронт. В самій Росії вже говорять про 87 тисяч відправлених на фронт. Як ви думаєте, куди відправили тих, хто щойно прибув. Звичайно, на першу лінію окопа. Їх посадять і скажуть: "Ось ваша академія солдата". Хто виживе, той виживе, хто не виживе - значить, така доля. Тому ми завдаємо таких втрат, тому у нас у зведеннях такі цифри. Наше основне завдання - витримати такий темп завдавання втрат", - сказав Жданов.

Він додав, що головне для Сил оборони зараз - тримати такий темп.

"Якщо батальйон противника ми будемо класти за добу, то вийде 130-140 БТГ за 130 днів", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що в Росії чиновники мерій масово драпають за кордон від мобілізації. Вони пишуть заяви на відпустку і втікають за кордон, або ж просто йдуть з роботи і наступного дня не виходять. Через відтік кадрів у меріях виникли проблеми з ними.

Раніше ми повідомляли, що російські "мобіки" масово гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Вони приїздять непідготовленими, а Росії важко приховувати втрати, оскільки щодня місцеві ЗМІ і телеграм-канали рясніють некрологами про вбитих російських солдатів, які встигли повоювати кілька днів.

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