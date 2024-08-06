Головне про мобілізацію в Україні: Веніславський повідомив, яких ще нововведень очікувати

Окремо Веніславський торкнувся питання демобілізації. Коли можна чекати на його вирішення та які ініціативи зара розглядають — головні повідомлення нардепа.

Закон про мобілізацію в Україні працює, і його головну мету досягнуто. Зокрема, оновлення даних військовозобов'язаних у застосунку "Резерв+", ТЦК і ЦНАПах дозволило здійснити облік усіх громадян, які присутні в країні та можуть потенційно вступити до війська. Водночас питання демобілізації все ще лишається "найболючішим і найскладнішим".

Про це заявив під час брифінгу 6 серпня народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Мільйони громадян оновили свої дані через "Резерв+", сотні тисяч — через ТЦК і СП та ЦНАПи. В результаті на сьогодні ми розуміємо, скільки людей можуть бути залучені в сектор безпеки й оборони. Цю мету ми виконали", — сказав Веніславський.

Він також підкреслив, що до періоду оновлення даних військовозобов'язаними, тобто набуття чинності законом про мобілізацію, представники ТЦК не мали чіткої інформації про те, хто з чоловіків віком від 18 до 60 років перебуває в Україні чи за кордоном. Також не було розуміння, хто може бути мобілізований за станом здоров’я, а хто має право на відстрочку.

Про систему обліку військовозобов'язаних: що змінилося

За словами Веніславського, серед тих, хто мав право на відстрочку від призову та бронювання, були й ті, хто не виконував вимоги закону та не оновлював свої дані. Проте електронний облік полегшив завдання.

"Система військового обліку, яка раніше була паперовою, була суттєвим чином знищена, а електронний облік військовозобов'язаних у форматі, передбаченому законом про Єдиний реєстр, ще не запрацював. Це призвело до розриву між реальною кількістю військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані, і тими, щодо яких є певна інформація", — підсумував Веніславський.

Про оскарження неправомірних дій співробітника ТЦК або Нацполіції

Нардеп повідомив, куди потрібно звертатися, якщо людина хоче поскаржитися на неправомірні дії або перевищення посадових обов'язків посадовцем ТЦК та СП або Нацполіції. За словами Веніславського, громадяни мають повне право оскаржити подібні дії.

"Можна написати нам сигнал на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів. Ми всі такі питання, коли отримуємо сигнали, порушуємо на рівні керівництва. Проводяться службові розслідування, і вони отримують належне реагування", — заявив Веніславський.

Чи буде демобілізація

За словами нардепа, питання демобілізації під час повномасштабної війни є найболючішим і найскладнішим з огляду ситуації на фронті.

"Демобілізація — це питання найбільш болюче та найбільш складне. Ми стали заручниками популістських ідей окремих політиків, які вкинули спочатку в публічний простір, а потім в якості законодавчих ініціатив можливості військовозобов'язаних бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану", — зазначив народний депутат.

За його словами, в комітеті питання демобілізації обговорювалося "дуже ретельно".

"Історія світових воєн, на жаль, не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, до відсічі агресії здійснювалися якісь комплексні заходи щодо звільнень з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність та державний суверенітет", — додав Веніславський.

На його думку, питання демобілізації має не лише політичне, а й оборонне, безпекове та військове значення.

"Політично вигідно говорити, і нам хотілося б обнадіяти тих людей, які воюють, що вони будуть після певного часу мати можливість на звільнення. Але, на превеликий жаль, наразі ситуація залишається на фронті дуже складною", — зазначив Веніславський.

Раніше член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи мають право представники ТЦК виписувати повістки в будь-якому місці.

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