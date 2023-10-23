Головне слідче управління СБУ офіційно очолив Андрій Швець – любитель елітної нерухомості

Андрій Швець донедавна виконував обов'язки керівника цієї структури.
Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця, який від 2019 року виконував обов'язки керівника цієї структури.
Про це йдеться в указі президента від 23 жовтня.
"Призначити Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України", - йдеться у тексті документу.
За даними розслідування "Схем", яке вийшло у грудні 2020 року Андрій Швець оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золоче" на Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком.
Ріелтори називають "Золоче" – "найпрестижнішим" комплексом Київщини. Тут власні парки, дитсадок та школа, салон краси, фітнес-центри, SPA.
У пресслужбі СБУ тоді заявили, що після звільнення з Міністерства юстиції України 2018 року Швець понад рік займався підприємницькою діяльністю. Також вказувалося, що додатково в придбання будинку кошти вкладала родина.
За даними джерел "Схем", дружина Андрія Швеця – Ольга – протягом 1998–2020 років офіційно заробила лише 70 тисяч гривень. В основному це допомога з Державного центру соціальних виплат.
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