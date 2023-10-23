Головне слідче управління СБУ офіційно очолив Андрій Швець – любитель елітної нерухомості

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця, який від 2019 року виконував обов'язки керівника цієї структури.

Про це йдеться в указі президента від 23 жовтня.

"Призначити Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України", - йдеться у тексті документу.

За даними розслідування "Схем", яке вийшло у грудні 2020 року Андрій Швець оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золоче" на Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком.

Ріелтори називають "Золоче" – "найпрестижнішим" комплексом Київщини. Тут власні парки, дитсадок та школа, салон краси, фітнес-центри, SPA.

У пресслужбі СБУ тоді заявили, що після звільнення з Міністерства юстиції України 2018 року Швець понад рік займався підприємницькою діяльністю. Також вказувалося, що додатково в придбання будинку кошти вкладала родина.

За даними джерел "Схем", дружина Андрія Швеця – Ольга – протягом 1998–2020 років офіційно заробила лише 70 тисяч гривень. В основному це допомога з Державного центру соціальних виплат.

Нагадаємо, очільника Одеського управління НАБУ відсторонили від роботи – яка причина.

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