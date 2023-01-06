"Головне завдання РФ - не програти": Подоляк розповів, чому росіяни в паніці і що може запропонувати Кремль

Росіяни вже у безумовній паніці, адже розуміють, що якщо Україна дійде до кінця, то на них лежатиме фізична і юридична відповідальність за розв'язану війну.

Головне завдання Росії не програти у війні проти України. РФ істерично шукає будь-які інструменти для цього. Зокрема Кремль може запропонувати фіктивний мир, або перейти до затяжної війни, повторивши 2014 рік.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері телеканалу "Freeдом".

"Росіяни вже у безумовній паніці. Треба розуміти, на якому етапі війни ми перебуваємо. І тому тут з'являються ці концепції: "А давайте говорити про мир". Зараз Росія продає не просто фіктивне перемир'я, і вона продає, що мир можливий, але мир, коли жодна сторона не програла і не виграла. Тобто Росія хоче не програти, вона істерично шукає будь-які інструменти, які дозволять їй не програти. Це може бути фіктивне перемир'я, це може бути спроба втягнути нас у фіктивний переговорний процес, це може бути: "Ми віддамо вам тут трішки території, але давайте зафіксуємо якусь лінію розмежування. Давайте зробимо так, що ми не програли", - каже Подоляк.

Він додає, що головне завдання Росії – якщо не війною, "то хоча б такими брехливими пропозиціями зафіксувати свій непрограш у цій війні".

"Тому що вони чудово розуміють, якщо Україна дійде до кінця, що є нашим консенсусом, ми у будь-якому випадку тепер дійдемо до кінця, то відповідно буде і фізична і юридична відповідальність у повному обсязі і ніхто з них ні за чим не сховається. Тому вони шукають будь-які можливості, якось зафіксувати хоча б щось, або якщо не вдасться зафіксувати якийсь там фіктивний мир, то тоді хоча б отримати затяжну війну. Повторити 14 рік і затягнути ще на якийсь час цю війну тільки вже у інших форматах. Ось що сьогодні робить Російська Федерація", - сказав Подоляк.

На його думку, президент України Володимир Зеленський "чітко фіксує ці моменти" і доносить партнерам, що Україна повинна виграти, Україна отримає всю необхідну підтримку, зокрема тими чи іншими видами озброєння, а Росія повинна повинна буде перебувати у межах спеціальних юридичних процедур в трибуналі".

Зазначимо, за словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, більшість західних лідерів та посадовців впевнені в перемозі України у війні, яку розв'язала Росія. Тому там починають думати, що буде після російського диктатора Володимира Путіна.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав 2023 рік роком "наступальної війни". Саме тому, як пояснив Данілов, союзники посилили військову допомогу Україні.

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