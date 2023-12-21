Головні дипломатичні перемоги України 2023 року: українська формула миру, військова допомога та інше

Впродовж 2023 року Україна досягла значних успіхів на дипломатичному полі.

У Міністерстві закордонних справ оприлюднили підсумки української зовнішньої політики.

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Зокрема, цьогоріч просування зовнішньополітичних пріоритетів України у світі відбувалося за низкою таких напрямків:

Військова допомога від партнерів

За підрахунками МЗС України, протягом 2023 року США надали Україні безпекової допомоги приблизно на 24 млрд дол. США, країни Західної, Північної та Південної Європи – на суму понад 17 млрд євро.

МЗС разом із Міністерством оборони та Мінстратегпромом провели перший Міжнародний форум оборонних індустрій, на якому було оголошено про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

Створено коаліції іноземних партнерів щодо надання конкретних видів оборонної допомоги Україні: танкова коаліція, коаліція літаків F-16, коаліція ППО, коаліція з гуманітарного та бойового розмінування, IT-коаліція тощо.

Адміністрацією президента США внесено до Конгресу бюджетний запит на виділення додаткового фінансування для підтримки України на 2024 рік обсягом 61,4 млрд дол. США, у т.ч. 44,4 млрд дол. США – для оборонної підтримки України. У 2023 році проведено 10 засідань Контактної групи з питань оборони (формат «Рамштайн») щодо посилення обороноздатності української держави.

Онлайн-зустріч Контактної групи з питань оборони України 22 листопада 2023 року / Фото: Associated Press

Окрім того, розпочалися переговори щодо проєктів договорів про надання безпекових гарантій Україні з США, Великою Британією, Канадою, Японією, Італією, Францією, Німеччиною, Нідерландами та ЄС.

Деокупація українських територій та формула миру Зеленського

Українське зовнішньополітичне відомство організувало та провело Третій Саміт Міжнародної Кримської платформи (МКП), участь у якому взяли 64 країни та міжнародні організації, і Другий Парламентський саміт МКП за участі представників 56 парламентів країн та парламентських асамблей міжнародних організацій.

23 лютого Генеральна Асамблея ООН 141 голосом ухвалила Резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні», яка базується на основних положеннях Формули миру Президента Володимира Зеленського.

МЗС надало сприяння в проведенні під керівництвом Офісу президента України трьох засідань радників з питань національної безпеки та представників міністерств закордонних справ щодо втілення української формули миру (Данія, Саудівська Аравія, Мальта).

Міжнародний економічний та санкційний тиск на Росію

У 2023 році США запровадили понад 20 санкційних пакетів проти РФ; імплементовано додаткові митні тарифи на понад 570 товарних груп імпорту з Росії.

"Європейський Союз ввів у дію 10-й (25 лютого), 11-й (23 червня) та 12-й (18 грудня) пакети санкцій проти РФ. (Загалом з 24.02.2022 Європейським Союзом запроваджено обмеження щодо 1270 фізичних та 664 юридичних осіб; Великою Британією - щодо 1596 фізичних та 203 юридичних осіб; США - щодо 1468 фізичної та 1815 юридичних осіб; Канадою - щодо 1702 фізичних та 477 юридичної особи; Швейцарією - щодо 1398 фізичних та 613 юридичних осіб; Австралією - щодо 1044 фізичних та 177 юридичних осіб; Японією - щодо 960 фізичної та 518 юридичних осіб)", - сказано у заяві.

Політичний тиск на РФ: які результати

Зазначається, що завдяки роботі українських дипломатів Росію відсторонено від участі у 29 міжнародних організаціях та інших форматах багатостороннього співробітництва. Не допущено обрання Росії чи її кандидатів до майже 60 органів міжнародних організацій/інших форматів багатостороннього співробітництва або їхніх керівних посад (голови, віце-голови).

Також РФ уперше не обрано до складу Міжнародного суду ООН, виконавчих рад ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Ради Міжнародної морської організації. 14 грудня Дунайська комісія ухвалила рішення щодо несумісності членства Росії з її ударами ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю. Росія має вийти зі складу комісії до 29 лютого 2024 року.

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Притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності

Ініційовано Коаліцію держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group), яка станом на грудень 2023 року налічує 40 держав-учасниць.

Рух України у напрямку ЄС та НАТО

У 2023 році проведено 24-й Cаміт Україна – ЄС. Забезпечено позитивну оцінку ЄС у рамках звіту про розширення. 14 грудня Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС. Досягнуто ухвалення союзниками на Саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня 2023 року) рішень, що наближають приєднання України до Альянсу.У жовтні проведено в Києві вперше в історії виїзне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Робота МЗС України із країнами глобального Півдня

У 2023 році забезпечено організацію:

візитів в Україну Прем’єр-міністра Японії, Президента Республіка Корея, делегації лідерів африканських держав (Президент Союзу Коморських Островів та чинний Голова Африканського Союзу, президентів ПАР, Сенегалу та Замбії, спеціальних представників президентів Єгипту, Уганди та Республіки Конго), Прем’єр-міністра, міністра закордонних справ Катару, глав зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Ізраїлю, Бахрейну; Міністра з питань зміни клімату і навколишнього середовища ОАЕ, Голови Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ.

візитів президента України Володимира Зеленського до Японії (участь у Саміті лідерів Групи Семи і зустрічі з лідерами країн G7), Саудівської Аравії (участь у саміті Ліги арабських держав і зустрічі з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Оману, Кувейту, Іраку);

трьох поїздок міністра закордонних справ України країнами Африки (Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік, Нігерію, ПАР, Екваторіальну Гвінею, Ліберію); візитів міністра до Іраку та Кувейту. МЗС вперше організував візити в Україну груп арабських та африканських ЗМІ.

президент України провів 34 змістовні бесіди з главами держав Африки та Близького Сходу (зустрічі, телефонні розмови), міністр закордонних справ–47 бесід з керівництвом держав Африки та Близького Сходу (телефонні розмови, офіційні візити, зустрічі в рамках міжнародних заходів).

Володимир Зеленський на зустрічі з Джастіном Трюдо / Фото: Офіс президента України

Забезпечення продовольчої безпеки

Як повідомляють у МЗС України, у рамках "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" (зерновий коридор) у 2022-2023 роках до країн Африки (Лівія, Алжир, Єгипет, Кенія, Судан, Туніс, Ефіопія, Сомалі, Марокко) відправлено майже 4 млн тонн сільгосппродукції. А впродовж грудня 2022 – листопада 2023 року відправлено 7 кораблів з вантажем 195 тис. тонн пшениці до Сомалі, Кенії, Ефіопії, Нігерії та Ємену.

Розширення дипломатичної присутності України у світі

МЗС посилює дипломатичну присутність України у світі. У 2023 році започатковано діяльність посольств України у Республіці Гана та Республіці Руанда. Отримано згоду від іноземних держав на відкриття закордонних дипломатичних установ в Республіці Ботсвана, Республіці Кот-д’Івуар, Демократичній Республіці Конго, Республіці Мавританія, Республіці Мозамбік та Султанаті Оман.

Окрім того, відкрито додаткові почесні консульства України в Туреччині, США та Новій Зеландії; на завершальному етапі перебуває відкриття почесних консульств України в Ліхтенштейні, Іспанії, Хорватії, Замбії та Мозамбіку.

Залучення гуманітарної допомоги по лінії агенцій системи ООН

У рамках Плану гуманітарного реагування ООН Україна отримала у 2023 році допомоги на 2,2 млрд дол. США. На фінансування Регіонального плану з допомоги українцям, яким довелося виїхати за межі України, було акумульовано 672 млн дол. США.

В рамках гуманітарного реагування ООН в Україні у 2023 році на багатоцільову грошову допомогу спрямовано 649 млн дол. США. На програми допомоги дітям по лінії ЮНІСЕФ залучено 423 млн дол. США.

Всесвітня продовольча програма доставила 137,5 тонн продовольства та переказала 223 млн дол. США у формі багатоцільової грошової допомоги.

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Залучення допомоги іноземних партнерів для відновлення енергетичного сектору та критичної інфраструктури

За підрахунками МЗС, протягом 2023 року Україна отримала близько 500 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору, донорами якої стали близько 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій з 34 країн.

Серед отриманого устаткування – генератори, трансформатори та автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо.

Макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу

За 10 місяців 2023 року залучено близько 35,389 млрд дол. США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету, у тому числі на безповоротній грантовій основі – 11,074 млрд дол. США. Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділив Україні 3,592 млрд дол. США. Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 12 млрд дол. США. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2023 році інвестував в Україну 702 млн євро.

Зеленський та очільниця МВФ / Фото: president.gov.ua

Відбудова та відновлення України

21 червня у Лондоні проведено міжнародну Конференцію з відновлення України. Країни Західної, Північної і Південної Європи виділили на реалізацію проєктів з відбудови України (враховуючи надання страхових гарантій і програми підтримки бізнесу) близько 3 млрд євро. Забезпечено патронат іноземних партнерів над відновленням українських регіонів.

Сприяння українським експортерам у виході на нові іноземні ринки

Протягом 11 місяців 2023 року МЗС забезпечило участь українських виробників на преференційних умовах чи безкоштовно у понад 60-ти виставкових заходах за кордоном. Проведено більше 10 рітейл кампаній у торговельних мережах із представлення української продукції (Литва, Швеція, Іспанія, Японія, Кіпр, США, Молдова, Туреччина, Польща, Йорданія, Франція).

Допомога громадянам України

За перші три квартали 2023 року консульські посадові особи України вчинили 558 706 консульський дій.Тривалість програм підтримки українських громадян у країнах Європи продовжено до 2024-2025 років.

З Ізраїлю у жовтні 2023 року було евакуйовано 521 громадянина України; із Сектора Гази у листопаді 2023 року евакуйовано 259 громадян України на територію Єгипту. МЗС надало сприяння у поверненні батькам чи іншим законним представникам 59 дітей, щодо яких іноземними органами було прийнято рішення про тимчасове вилучення.

Евакуація українців із Сектору Гази / Фото: Associated Press

Посилення захисту об’єктів культурної спадщини України

У Міністерстві закордонних справ зазуважують, що комітетом ЮНЕСКО у справах захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту надано посилений захист 20 об’єктам культурної та природної спадщини України. Зокрема, об’єкти "Львів - Ансамбль історичного центру", "Київ: Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" та "Історичний центр Одеси" внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Українську номінацію "Документальна спадщина "Бабин Яр" включено в Міжнародний реєстр Програми ЮНЕСКО "Пам’ять світу".

Публічна та культурна дипломатія

За 2023 рік Україна додала найбільшe балів серед усіх країн світового рейтингу soft power, посівши 37 місце зі 121 в "Global Soft Power Index", що визначає рівень впізнаваності країни, її репутацію та вплив (у 2021 році Україна займала 61 позицію).

У 2023 році МЗС провело інформаційні кампанії з промоції ключових стратегічних наративів:«Real Peace Not Appeasement»; «FreeTheLeopards» та «TaurusForUkraine» - в рамках масштабної кампанії «Arm Ukraine Now» (заклик до партнерів надати необхідну зброю); #WhatWeAreFightingFor (кампанія здобула перемогу на міжнародній конференції City Nation Place Global 2023 у Лондоні в категорії «Best Communications Strategy (Place Brand)»; «Незламні» (підтримка бранців Кремля у тимчасово окупованому Криму); «LightUpUkraine»; «Grain from Ukraine».

Українські стенди були представлені на щорічному Лондонському книжковому ярмарку (Велика Британія), Міжнародному ярмарку книги у Варшаві, Міжнародному книжковому ярмарку і літературному фестивалі «Світ книги» у Празі (Чехія), 75-му Франкфуртському книжковому ярмарку (Німеччина), Гвадалахарському міжнародному книжковому ярмарку в рамках спільного стенду Європейського Союзу (Мексика).

За кордоном за сприяння українських дипломатичних місій представлено такі українські фільми як «Мавка», «20 днів у Маріуполі», «Freedom on fire: Ukraine’s Fight For Freedom», «Довга доба», «Звідки куди», «Незламні діти. Я чекаю», «У пошуках Ніки» та інших.

На міжнародних майданчиках МЗС презентувало VR проєкти «Living the War» та «War upclose». За сприяння українських дипломатів вперше виробники з України взяли участь у 36 різдвяних ярмарках у 19 країнах Європи в рамках проєкту «Різдво з Україною». У 2023 році відкрито два представництва Українського інституту у Франції та ФРН.

Впродовж 2023 року українські книжкові полички відкрили у 10-ти країнах та вперше у штаб-квартирі міжнародної організації – ЮНЕСКО (станом на 01.12.2023, проєкт реалізовано у 45-ти країнах та одній міжнародній організації, у його рамках функціонує понад 190 поличок, в асортименті яких понад 47 тис. книг).

Впродовж 2023 року завдяки роботі українських дипломатичних установ запущено 20 україномовних аудіогдів у 15 країнах світу (за весь час існування проєкт охопив 76 україномовних аудіогідів у 43 країнах світу).

Повернення в Україну "скіфського золота"

У Нідерландах переможно завершено багаторічний судовий процес з повернення в Україну експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі". Експонати повернуто в Україну без оплати за їх зберігання за період з 2014 року.

Повернення "Скіфського золота" до України

Визнання Голодомору

У 2023 році завдяки зусиллям українських дипломатів 9 держав (на парламентському рівні) і Парламентська Асамблея Ради Європи визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

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