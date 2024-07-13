Головні лобісти України в НАТО: Роман Безсмертний розповів, хто вони

Головними лобістами України в НАТО є Польща, Румунія та країни Балтії, оскільки там розуміють, що саме Київ захищає їх від російської агресії.

Таку думку дипломат Роман Безсмертний висловив у етері "Еспресо".

"Дуже важливо, що в центральноєвропейському регіоні, зокрема країни Балтії, Польщі та Румунії, створюється певна група держав, які є не тільки лобістами України і які міцно усвідомлюють, що їм настільки ж потрібно НАТО, наскільки Україна. Оскільки зараз ці держави від агресора захищає Україна. А якщо ми подивимось на ті зобов'язання, які мали Сполучені Штати й НАТО по посиленню східного валу, то вони виконуються, не хочу дуже занижувати, але приблизно наполовину. Зокрема, по особовому складу, який розміщується у цих країнах, по озброєнню, по бронетехніці й так далі. Тобто йде повільна комплектація цих сил. Треба розуміти, що якщо говорити про 30 000 військових, які в планах НАТО розмістити на території цих країн, то для порівняння потрібно порівняти сили, які сьогодні застосовуються і діють на російсько-українському фронті. Що таке 30 000 і на який це час їх вистачить", – пояснив Безсмертний.

За словами дипломата, Україна єдина держава на європейському континенті, яка сьогодні може успішно протистояти російській агресії.

"Дуже добре, що у Варшаві, Вільнюсі, Ризі та Таллінні це розуміють. В Бухаресті та Будапешті свою пісню грають. В Софії взагалі невідомо за що там думають. Бо президент спочатку одне говорить, а потім друге. Відтак очевидно, що знаходячись на передньому фронті із російською воєнщиною ці країни розуміють, що їм конче необхідно взаємодіяти з Україною. Адже це єдина сьогодні на планеті земля держава, а в ній армія, яка здатна протистояти російському агресору. Оцих слів було б достатньо, щоб відповісти на оті всі маневри, які відбуваються у центральній Європі. Не випадково ці країни є ключовими лобістами України у вступі до НАТО, бо вони прекрасно розуміють, що якщо взяти європейський континент, то Швеція, Фінляндія та Україна є тими силами, на які вони можуть сподіватися. Решта знаходяться в стані становлення", – додав він.

Нагадаємо, на думку дипломата Євгенія Чалого, очікування України щодо результатів цьогорічного саміту НАТО не виправдались.

Саміт НАТО у Вашингтоні наближає чи віддаляє завершення війни?

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