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Головні новини ночі 2 лютого 2025 року: заява Зеленського та польоти ворожих дронів

Головні новини ночі 2 лютого 2025 року: заява Зеленського та польоти ворожих дронів

Ворог знову атакував Україну / Фото: Pexels

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:

  • Вночі 2 лютого Україною кружляли ворожі безпілотники: де було чути вибухи Читати далі –>
  • Виключення України з переговорів США і Росії про війну може бути "дуже небезпечним" - Зеленський Читати далі –>
  • У Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м. (фото) Читати далі –>
  • Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині Читати далі –>
  • Удар по школі-інтернату у Суджі: українські військові оприлюднили докази російської атаки Читати далі –>

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