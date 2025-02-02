Головні новини ночі 2 лютого 2025 року: заява Зеленського та польоти ворожих дронів

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:
- Вночі 2 лютого Україною кружляли ворожі безпілотники: де було чути вибухи Читати далі –>
- Виключення України з переговорів США і Росії про війну може бути "дуже небезпечним" - Зеленський Читати далі –>
- У Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м. (фото) Читати далі –>
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