Головні новини ночі 3 лютого 2025 року: нічна атака БпЛА, Трамп заявив про підготовку до переговорів

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 2 лютого 2025 року:
- Держсекретар США висунув ультиматум щодо Панамського каналу Читати далі –>
- Ворог просунувся на Донеччині - DeepState Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Трамп заявив, що його адміністрація запланувала переговори з Україною, Росією та "різними сторонами" Читати далі –>
- Трамп почав усвідомлювати всю серйозність у російсько-українській війні — Кулеба Читати далі –>
Читайте також: