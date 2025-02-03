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Головні новини ночі 3 лютого 2025 року: нічна атака БпЛА, Трамп заявив про підготовку до переговорів

Головні новини ночі 3 лютого 2025 року: нічна атака БпЛА, Трамп заявив про підготовку до переговорів

Президент США Дональд Трамп у Давосі / Фото: Associated Press

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  • Держсекретар США висунув ультиматум щодо Панамського каналу Читати далі –>
  • Ворог просунувся на Донеччині - DeepState Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Трамп заявив, що його адміністрація запланувала переговори з Україною, Росією та "різними сторонами" Читати далі –>
  • Трамп почав усвідомлювати всю серйозність у російсько-українській війні — Кулеба Читати далі –>

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