Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Головні новини ночі 31 січня 2025 року: ситуація на фронті, у РФ дрони атакували черговий НПЗ

Головні новини ночі 31 січня 2025 року: ситуація на фронті, у РФ дрони атакували черговий НПЗ

Боєць ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 30 січня 2025 року:

  • Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді - BBC Читати далі –>
  • ЗСУ відновили позиції біля Удачного на Донеччині - DeepState Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Атака БпЛА на Київ: уламки пошкодили балкон багатоповерхівки на Оболоні — Кличко Читати далі –>
  • У ЗСУ заявили, що знайшли спосіб боротьби з дронами на оптоволокні Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація