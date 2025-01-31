Головні новини ночі 31 січня 2025 року: ситуація на фронті, у РФ дрони атакували черговий НПЗ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 30 січня 2025 року:
- Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді - BBC Читати далі –>
- ЗСУ відновили позиції біля Удачного на Донеччині - DeepState Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Атака БпЛА на Київ: уламки пошкодили балкон багатоповерхівки на Оболоні — Кличко Читати далі –>
- У ЗСУ заявили, що знайшли спосіб боротьби з дронами на оптоволокні Читати далі –>
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