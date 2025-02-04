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Головні новини ночі 4 лютого 2025 року: вибухи в українських містах, просування ворога сповільнюється

Головні новини ночі 4 лютого 2025 року: вибухи в українських містах, просування ворога сповільнюється

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 4 лютого 2025 року:

  • Ворог просунувся в Часовому Яру та ще кількох населених пунктах - DeepState Читати далі –>
  • На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • У Черкасах вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА — ОВА Читати далі –>
  • Трамп почав усвідомлювати всю серйозність у російсько-українській війні — Кулеба Читати далі –>

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