Головні новини ночі 4 лютого 2025 року: вибухи в українських містах, просування ворога сповільнюється

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 4 лютого 2025 року:
- Ворог просунувся в Часовому Яру та ще кількох населених пунктах - DeepState Читати далі –>
- На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- У Черкасах вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА — ОВА Читати далі –>
- Трамп почав усвідомлювати всю серйозність у російсько-українській війні — Кулеба Читати далі –>
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