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Головні новини ночі 5 лютого 2025 року: нічна атака на Харків, Трамп заявив про переговори з Україною та РФ

Головні новини ночі 5 лютого 2025 року: нічна атака на Харків, Трамп заявив про переговори з Україною та РФ

Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 5 лютого 2025 року:

  • Загарбники завдали удару БпЛА по центру Харкова — Терехов Читати далі –>
  • США ведуть "дуже конструктивні" переговори з українським та російським керівництвом — Трамп Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • У ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку Читати далі –>
  • ЗСУ відновили позиції в районі Надіївки на Донеччині - DeepState Читати далі –>

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