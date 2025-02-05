Головні новини ночі 5 лютого 2025 року: нічна атака на Харків, Трамп заявив про переговори з Україною та РФ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 5 лютого 2025 року:
- Загарбники завдали удару БпЛА по центру Харкова — Терехов Читати далі –>
- США ведуть "дуже конструктивні" переговори з українським та російським керівництвом — Трамп Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- У ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку Читати далі –>
- ЗСУ відновили позиції в районі Надіївки на Донеччині - DeepState Читати далі –>
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