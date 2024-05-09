Головні теми Саміту миру у Швейцарії: Зеленський повідомив, що обговорюватимуть учасники

За словами Володимира Зеленського, одним з ключових питань буде можливість повернення полонених у форматі "всіх на всіх".

На Саміту миру у Швейцарії країни-учасниці будуть розглядати низку основних питань, які стосуються війни в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою в Києві.

За словами Зеленського, одним з ключових питань буде можливість повернення полонених у форматі "всіх на всіх". Йдеться не лише про військових, а і цивільних українців, яких незаконно утримує Росія. Також буде розглянуто питання ядерної і продовольчої безпеки.

"Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки", – сказав він.

Водночас президент України вважає, що ті країни, які хочуть миру, будуть присутні на саміті у Швейцарії. Він також зауважив, що російського диктатора Володимира Путіна необхідно "поставити на місце", оскільки він не зупиниться в Україні.

"Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія - велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть", – сказав Зеленський.

Ініційований Україною Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Ірландія підтвердила участь у Саміті миру.

Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, Росію не запрошено на саміт миру, адже сідати з нею за стіл переговорів немає сенсу. Від РФ неможливо буде домогтися сумлінних дій.