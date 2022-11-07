Головний "аватар" РФ Медведєв до Дня єдності наговорив "про підсвинків, псарню, слину і прилипал"

Дмитро Медведєв нашкрябав черговий пост про стосунки РФ, війну та Захід. здатний зламати мозок психічно здоровій людині.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вихідні не сидів без діла, а встиг настрочити черговий пост з прокльонами, погрозами та образами, вчергове піднявши тему війни РФ проти Україну.

Пост-"мозковий штурм" він виклав у своєму телеграм-каналі.

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В ньому Медведєв до Дня народної єдності намагається пояснити, за що воює Росія.

Основні тези:

Росія – величезна та багата країна, якій не потрібні чужі території, але є такі території, які РФ вважає своїми, де живуть їхні люди, і цю територію РФ нікому не віддасть, тож "воюватиме за всіх своїх, за свою землю, за тисячолітню історію".

Проти РФ воюють ті, хто ненавидить росіян, забороняє росмову, цінності, культуру, віру, а саме "купка божевільних нацистів-наркоманів, одурманений і заляканий ними народ і велика зграя собак з західної псарні", разом із зграєю "підсвинків, що хрюкають із стікаючою по підборідді від виродження слиною", а РФ, яка повстала проти них, набула "сакральної сили".

Від РФ відмовилися партнери, тож тепер Росії на них начхати, і хай їхні кістки "згниють на чужині".

РФ так довго мовчала, бо вони "були слабкі і спустошені лихоліттям, а зараз струсили липкий сон і тужливий морок", а на їхнє пробудження чекали "зґвалтовані повелителями пітьми, рабовласниками та гнобителями інші країни".

Незабаром "трухлявий світовий порядок завалиться і поховає під багатотонним спудом своїх уламків усіх його гордовитих жерців, кровожерливих адептів, глумливих прислужників і безсловесних манкуртів".

РФ має можливіть "відправити всіх ворогів до геєнни вогняної ,і зупинити верховного володаря пекла, хоч би яке ім'я він використовував – Сатана, Люцифер чи ібліс".

На завершення цього карколомного для мозку нормальної людини посту Медведєв стверджує, що справа РФ правильна і перемога буде за ними.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв пригрозив застосувати ядерну зброю, якщо Україна виграє війну. Він натякнув, що обстріли критичної інфраструктури України припиняться, якщо двона виконає вимоги РФ.

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