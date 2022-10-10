Головний "аватар" РФ Медведєв заявив про "демонтаж" українського керівництва: "Перший епізод зіграно"

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив про бажання Росії повністю усунути від влади керівництво України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Перший епізод зіграно. Будуть інші. Висловлю особисту позицію. Не можу не згадати про це зараз. Українська держава у нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу Росії. Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", - написав Медведєв.

Раніше головний "аватар" Росії заявляв, що РФ має право застосувати ядерну зброю за необхідності, а західні союзники України "гинути в ядерному апокаліпсисі" за Україну не збираються, тому "проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті".

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