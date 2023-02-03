Головній бухгалтерці "Укртатнафти" повідомили про підозру у схемі привласнення 40 млрд гривень: фото

СБУ та БЕБ повідомили про підозру одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на "Укрнафта" і "Укртатнафта".

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Про це повідомили в СБУ.

Мова йде про головну бухгалтерку "Укртатнафти" – вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місцеперебування.

"Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за цим епізодом становить 605 млн грн", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що правоохоронці продовжують розслідування у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.

Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

"Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи «Укрнафти» і «Укртатнафти» та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", - заначили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Встановлено, що незаконні оборудки були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів. Такі дії, наголошують в СБУ, призвели до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

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