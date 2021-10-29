Головний лікар інституту Амосова: Маємо унікальний досвід, коли жінки з серцевими хворобами ставали матерями

Тімур Мірошниченко, Ірина Ванникова, Руслана Писанка у «Твоєму дні» зустрілися з головним лікарем інституту Амосова.

Лікар розповів про єдине в Україні відділення, де допомагають жінкам з серцево-судинними патологіями здійснити найдорожчу мрію - стати матусями.

У студії «Твого дня» на 1+1 Сергій Сіромаха, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова зустрівся з ведучими Іриною Ванниковою, Русланою Писанко, Тімуром Мірошниченко та подякував усім, хто долучився до благодійної ініціативи «Твоя мрія», головна мета якої – зцілити серця майбутнім матерям з серцево-судинними захворюваннями та їхнім немовлятам. Лише за перші шість днів благодійної справи «Твоя мрія» завдяки щирості і небайдужості українців було зібрано 1 мільйон 25 тисяч гривен. Ці кошти пішли на закупівлю двох німецьких реанімаційних боксів для немовлят Lifetherm та двох спеціальних медичних тумбочок у відділення «акушерська кардіологія» в Інституті Амосова. Збір триває. Рухаємося до позначки 2 мільйони і більше до 15 грудня включно.

«Ми бачили багато жінок, які хочуть бути здоровими, які хочуть народити здорову дитину. Дівчата, яких вмовляли перервати вагітність, завдяки підтримці лікарів нашого відділення, ставали матерями. Це унікальний досвід. Так, деяких з них ми мали прооперувати підчас вагітності, деяким ми допомогли народити в кардіохірургічному закладі. Але всі вони тепер щасливі. Ми показали нашому медичному суспільству, що коли за роботу беруться професіонали, які мають необхідне обладнання – це можливо», - розповів Сергій Сіромаха.

На прямому включенні зі студією «Твого дня» була молода матуся Олена Швидка – нещодавно вона народила сина Богданчика - саме завдяки програмі «акушерська кардіологія» в Інституті Амосова, адже у неї серйозні вади серця.

«Зараз і я, і дитина почуваємо себе добре. Це була важка вагітність, але лікарі мене усіляко підтримували, зробили все необхідне, щоб я змогла виносити дитину», - розповіла Олена, яка зараз перебуває у себе вдома у Харкові. Але за три місяці молода мама має повернутися у лікарню, де їй зроблять операцію на серці.

В Україні щороку понад 20 тисяч жінок прагнуть народити дитину та ризикують життям через хвороби серця. Відділення «акушерська кардіологія» - єдине місце в Україні для майбутніх мам, де їм можуть надати реальну допомогу. Воно досить нове – йому всього 7 років. Однак у цьому відділенні не вистачає потрібного обладнання та комплектації для інтенсивної терапії. Тому збір коштів триває і далі! Ми всі разом можемо постаратися зібрати гроші на: СРАР-апарати аби новонароджені могли дихати на повні легені, шафу для стерилізації медичних інструментів, гінекологічне устаткування, хірургічний аспіратор для безпечних операцій та реанімації, ультрафіолетову лампу, сучасні ліжка та меблі для палат, а також навчальну лабораторію із симуляційним обладнанням та інше.

«У нас дуже великі плани. Нове обладнання допоможе нам виходжувати дитину у нашому інституті, поруч з мамою, а не розлучати їх на період лікування. Найбільш амбіційні плани – обладнати в інституті повноцінний пологовий зал. Зараз ми готові приймати 5-6 вагітних одночасно, але цілком реально можемо розширитися до повноцінного відділення на 20-25 ліжок», - розповідає Сіромаха.

Підчас пандемії кількість жінок з серцево-судинними патологіями значно зросла. Нещодавно в інституті було відкрито ковідне відділення саме для пацієнтів, кому ковід дав ускладнення на серце. Тому це питання стало ще болючішим.

Нагадаємо, «Твій день» спільно з благодійним фондом «Крона» та компанією «Ніко Мегаполіс» запустили благодійну ініціативу «Твоя Мрія», головний благодійний подарунок якої – новенька італійська червона автівка зі скляним дахом! Шанс отримати машину можна, якщо допомогти тим, хто цього дуже потребує: мамам і немовлятам з вадами серця. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень і більше на сайті mriya.1plus1.ua . Збір коштів триватиме до 15 грудня включно. Переможця буде оголошено в прямому ефірі шоу «Твій день» на 1+1.

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