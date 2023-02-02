Головний прокурор Києва провів за кордоном 10 днів новорічної відпустки

Кіпер пояснив свою відпустку "сімейними обставинами" і запевнив, що вона "не була новорічною чи святковою".

Очільник Київської міської прокуратури Олег Кіпер провів свою відпустку на новорічно-різдвяні свята за кордоном, де пробув 10 днів.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

Так, з України Кіпер виїхав 29 грудня 2022 року через кордон з Польщею, а повернувся 8 січня 2023 року. Головний прокурор Києва підтвердив журналістам, що виїжджав за кордон саме у відпустку.

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Кіпер пояснив свою відпустку "сімейними обставинами" і запевнив, що вона "не була новорічною чи святковою", проте відмовився назвати країну відпочинку. Аргументував це міркуваннями безпеки, адже його "дружина влітку змінила російське громадянство на українське". Однак журналісти з’ясували, що офіційні російські органи обліковують паспорт Ірини Кіпер як дійсний.

"У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл", – йдеться у відповіді головного прокурора Києва, наданій його пресслужбою.

Також повідомляється, що журналісти знайшли на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії індивідуальний номер платника податків дружини Кіпера.

На уточнення про те, що російський паспорт Ірини Кіпер досі є дійсним, прокурор лише сказав, що "цими питаннями займалась міграційна служба України". Однак у Положенні про ДМС немає пункту, що стосується допомоги щодо виходу з громадянства іншої країни.

Кіпер також повідомив журналістам, що загалом двічі виїжджав за кордон у приватних цілях під час повномасштабного вторгнення РФ. Окрім новорічної відпустки, він розповів, що провів відпустку у Відні в серпні 2022 року. Прокурор зазначив, що це була поїздка з метою лікування і надав квитанцію про оплату медпослуг у приватній клініці на суму в 1,5 тис. євро.

Нагадаємо, що 23 січня президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення РНБО про заборону виїзду за кордон високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим представникам держорганів влади.

Окрім того, 27 січня Кабмін ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Перетнути кордон можна лише в разі службового відрядження.

Зауважимо, раніше стало відомо, що нардеп Микола Тищенко у розпал війни побував у Таїланді начебто для"зустрічі з українською громадою". Після цього депутата виключили з партії та парламентської фракції "Слуга народу".

Кабмін заборонив чиновникам виїзд за межі України без поважної причини

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