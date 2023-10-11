Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Головний рабин України показав фото своїх онуків, які ховалися від ракет на Київщині та в Ізраїлі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Головний рабин України показав фото своїх онуків, які ховалися від ракет на Київщині та в Ізраїлі

Онуки рабина Асмана Моше Реувена / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

Рабин Асман Моше Реувен порівняв терористичні атаки бойовиків ХАМАС та російської армії.

Головний рабин України Асман Моше Реувен показав фото своїх онуків, яким довелося спочатку ховатися в укриттях від атак РФ в Україні, а зараз – від бойовиків ХАМАС в Ізраїлі.

Про це Асман Моше Реувен написав у Facebook.

На першому фото його онуки ховаються від ракет російських окупантів у Київській області в перші дні великого вторгнення в Україну.

Онуки рабина в Україні на початку повномасштабного вторгнення / © facebook.com/chiefrabbiua
Онуки рабина в Україні на початку повномасштабного вторгнення / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

Дітей родина рабина евакуювала до Ізраїлю та Европи.

На другому фото онуки Моше Реувена вже ховаються від ракет терористів ХАМАС в Ізраїлі.

Онуки рабина ховаються від атак ХАМАС в Ізраїлі / © facebook.com/chiefrabbiua
Онуки рабина ховаються від атак ХАМАС в Ізраїлі / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

"Два різні куточки світу, але така спільний біль і боротьба. Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування. Молю Всевишнього, щоб він обрушив свій гнів та лють на всіх, хто причетний до терору мирного населення", – зазначив головний рабин України.

Раніше ми розповідали історію порятунку ізраїльтянки, яка відволікала бойовиків ХАМАС розмовами та їжею 20 годин, поки не прийшли спецпризначенці та не ліквідували їх.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
103
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація