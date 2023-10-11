Головний рабин України показав фото своїх онуків, які ховалися від ракет на Київщині та в Ізраїлі

Головний рабин України Асман Моше Реувен показав фото своїх онуків, яким довелося спочатку ховатися в укриттях від атак РФ в Україні, а зараз – від бойовиків ХАМАС в Ізраїлі.

Про це Асман Моше Реувен написав у Facebook.

На першому фото його онуки ховаються від ракет російських окупантів у Київській області в перші дні великого вторгнення в Україну.

Онуки рабина в Україні на початку повномасштабного вторгнення / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

Дітей родина рабина евакуювала до Ізраїлю та Европи.

На другому фото онуки Моше Реувена вже ховаються від ракет терористів ХАМАС в Ізраїлі.

Онуки рабина ховаються від атак ХАМАС в Ізраїлі / Фото: facebook.com/chiefrabbiua

"Два різні куточки світу, але така спільний біль і боротьба. Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування. Молю Всевишнього, щоб він обрушив свій гнів та лють на всіх, хто причетний до терору мирного населення", – зазначив головний рабин України.

Раніше ми розповідали історію порятунку ізраїльтянки, яка відволікала бойовиків ХАМАС розмовами та їжею 20 годин, поки не прийшли спецпризначенці та не ліквідували їх.

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