Головний рабин України показав фото своїх онуків, які ховалися від ракет на Київщині та в Ізраїлі

Рабин Асман Моше Реувен порівняв терористичні атаки бойовиків ХАМАС та російської армії.
Головний рабин України Асман Моше Реувен показав фото своїх онуків, яким довелося спочатку ховатися в укриттях від атак РФ в Україні, а зараз – від бойовиків ХАМАС в Ізраїлі.
Про це Асман Моше Реувен написав у Facebook.
На першому фото його онуки ховаються від ракет російських окупантів у Київській області в перші дні великого вторгнення в Україну.
Дітей родина рабина евакуювала до Ізраїлю та Европи.
На другому фото онуки Моше Реувена вже ховаються від ракет терористів ХАМАС в Ізраїлі.
"Два різні куточки світу, але така спільний біль і боротьба. Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування. Молю Всевишнього, щоб він обрушив свій гнів та лють на всіх, хто причетний до терору мирного населення", – зазначив головний рабин України.
Раніше ми розповідали історію порятунку ізраїльтянки, яка відволікала бойовиків ХАМАС розмовами та їжею 20 годин, поки не прийшли спецпризначенці та не ліквідували їх.
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