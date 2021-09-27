Головний санлікар країни розповів, як працюватиме громадський транспорт у "червоних" регіонах

За словами Кузіна, зменшення одиниць транспорту не є ефективним.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, як у "червоних" регіонах працюватиме громадський транспорт.

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Про це він говорив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, за його словами, для регіонів "червоного" рівня повноваження щодо встановлення обмежень в громадському транспорті покладено на регіональні комісії ТЕБ та НС.

"Тобто по суті обласні комісії можуть ухвалювати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області. Але поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде. Під час минулих локдаунів деякі обласні державні адміністрації та комісії пробували впроваджувати такі заходи – вони не показують свою ефективність. Наприклад, якщо обмежується саме кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в межах одного автобуса, тролейбуса, трамвая",- пояснив Кузін.

Він додав, що повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

Нагадаємо, від 23 вересня уся Україна вже перейшла до "жовтої" зони карантину. Як раніше повідомляв головний санлікар країни, упродовж найближчих двох-трьох тижнів чотири регіони України можуть перейти у "червону" зону. Водночас у МОЗ повідомили, що очікують пік захворюваності на COVID-19 приблизно в листопаді.

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