Головний санлікар назвав, скільки людей потрібно вакцинувати, аби захистити Україну від пандемії

Головний санлікар назвав, скільки людей потрібно вакцинувати, аби захистити Україну від пандемії

Сьогодні щеплено лише 5 млн - це 20% від потрібного.

В Україні потрібно вакцинувати принаймні 24 млн людей, аби можна було захистити населення від пандемії. Зробити щеплення повинно все доросле населення.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Liga.net".

Також читайте Вакцинація від коронавірусу в Україні: за добу щеплення отримало понад 135 тисяч людей

"Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн людей - все доросле населення", - повідомив він.

За його словами, сьогодні вакциновані лише 5 мільйонів українців - а це 20% від потрібної кількості відповідно до дорожньої карти.

"Тому не впевнений, що ми наблизились до тієї стелі, про яку усі кажуть. Нам ще не треба застосовувати якихось додаткових заходів або кардинальних змін, щоб людей перенаправити на вакцинацію", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, уряд не планує запроваджувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні, але може бути ухвалено рішення про обов'язкову вакцинацію колективів навчальних закладів. Адже саме вакцинація є єдиним способом, щоб побороти пандемію та її наслідки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання