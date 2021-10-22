Головний санлікар відповів, чи планує МОЗ вводити локдаун у всіх регіонах України

Українців закликають вакцинуватися проти коронавірусу, аби убезпечити себе від "Дельти".

В Україні коронавірус поширюється вкрай активно, але Міністерство охорони здоров'я поки не планує вводити локдаун. Однак, щоб пройти чергову хвилю коронавірусу без суворих заборон, важливо вакцинуватися і дотримуватися обмежень.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю телеканалу "Дім".

"Поки це не проговорюють. Зараз ми спостерігаємо за цією ситуацією. Зараз ідеться тільки про те, щоб точково, на рівні кількох областей, встановлювати "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - сказав головний санлікар.

Кузін уточнив, що введення локдауну провокує низка факторів. Передусім, це "Дельта"-штам, через який зростає захворюваність в Україні та Європі. Станом на зараз, зі слів Кузіна, є всі можливості, щоб пройти пікові навантаження.

"Є два основні чинники, які впливатимуть на це: рівень вакцинації населення і те, наскільки люди будуть дотримуватися протиепідемічних та профілактичних вимог, які зараз встановлені для кожного рівня епідемічної небезпеки. Завдяки цим двом факторам ми можемо адекватно пережити чергову хвилю підйому захворюваності на коронавірусну інфекцію і максимально її згладити", - каже Кузін.

Те, чи буде локдаун, залежить від прописаних у "карантинній" постанові епідемічних показників. На сьогодні в "червоній" зоні лише 5 регіонів і від 23 жовтня додасться ще Сумська область.

"Залежно від того, які цифри будуть реєструватися у нас навіть після введення "червоної" зони в цих областях, буде залежати необхідність або відсутність необхідності введення більш широкого локдауну. Але поки про це не йдеться. Міністерство охорони здоров’я закликає максимально приділяти увагу двом основним речам: якомога швидше вакцинуватися і дотримуватися тих вимог, які встановлені щодо коронавірусної хвороби", - додав заступник голови МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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