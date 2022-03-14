Головний тренер "Динамо" сенсаційно не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів

Луческу має особисте бачення подій в Україні, яку він успішно покинув у перші дні бойових дій.

Головний тренер "Динамо" та екснаставник "Шахтаря" Мірча Луческу розповів, що він думає про напад російської армії на Україну, повідомляє Gianluca Di Marzio.

"Ми повернулися з Туреччини за два дні до початку війни. Федерація перервала чемпіонат на місяць, але я думаю, що відновити його буде дуже важко. Я поїхав з іноземними гравцями завдяки Чеферіну, УЄФА і футбольним асоціаціям. Деякі гравці залишилися у Києві і поїхали на базу. Пізніше я допоміг виїхати сім'ям кількох українських футболістів", – сказав він.

Мірча заявив, що українці та росіяни жили разом, як брати, і це, скоріше, політична проблема. Також він розповів, що українці пишаються своєю культурою, це буде довга битва, у якій ніхто не виграє, будуть лише втрати.

"Відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародних змагань? Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Спорт – це культура, тому ухвалення таких рішень вважаю неправильним. Люди повинні продовжувати брати участь у ​​спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти", – підсумував Луческу.

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