Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує день народження

Сьогодні українському захисникові виповнюється 49 років.

2014 року Валерія Залужного відправили на схід заступником командира сектора "С".

Попри те, що 2017 року отримав звання генерал-майора, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій. Вже 2018 року Валерія Залужного призначили начальником штабу ООС.

27 липня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив військового головнокомандувачем ЗСУ.



Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (12 грудня 2016 року) – за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



Указом президента України від 6 травня 2022 року – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові та вірність військовій присязі нагороджений відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг".

Як Залужного вітають з днем народження

Зі святом військового привітав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він побажав Залужному прожити до 120 років.

Активно військового вітають прості українці

З днем народження, пане Валерію Залужний! Мужності вам і наснаги привести нас до перемоги! Віримо і любимо!

З днем народження, пане генерале Залужний! Ратних подвигів вам! Ви ведете Україну до перемоги!

Навіть найкрутішими воїнами потрібно ефективно управляти для знищення окупанта. Україні дуже пощастило, що саме такий головнокомандувач став на чолі нашої оборони та майбутньої перемоги! З днем народження, Валерію Залужний!

Усі генеральські родини зараз у Києві – Залужний

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