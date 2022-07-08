Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – 49: як зірки вітають "залізного генерала"

8 липня йому виповнюється 49 років.

Зі святом військового, який майже рік очолює ЗСУ, вітають не лише політики та військові, а й зірки. Знаменитості бажають імениннику здоров'я, сил та найголовніше — перемоги.

Співачка Наталія Могилевська показала дитяче фото Залужного.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також артистка поділилася відео з іншими архівними світлинами генерала.

"Валерій Федорович у мирному житті люблячий чоловік і батько двох доньок. Має чотири освіти, володіє кількома мовами і захоплюється театром. Сьогодні він "Залізний генерал"! Людина, завдяки якій, ми маємо віру в майбутнє і точно знаємо, що перемога за нами! Будьте щасливий і здоровий, пане генерале! А сили вашого духу і мужності, вистачає на всю нашу Україну!" – написала виконавиця.

Шоумен Володимир Остапчук поділився мемом, де Залужний розповідає про втрати окупантів на фронті.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А ведучий Слава Дьомін розмістив у сторіс фото іменинника, де він із суворим виразом обличчя показує сердечко.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Ексдизайнерка, нині письменниця, Ольга Навроцька написала, що українці вірять в Залужного, як в Бога.

Фото: instagram.com/navro

А от ведучий Андрій Рибак покепкував, що цього разу Україні з Федоровичем пощастило, натякнувши на експрезидента-втікача Януковича.

Фото: instagram.com/rybak_sydney

Зі свого боку, український письменник і поет Сергій Жадан вирішив привітати усіх з іменинником.

Фото: facebook/sergiyzhadan

Нагадаємо, Тарас Тополя потролив коміків з пропагандистського телеканалу, які пропонували йому угоду. Музикант запропнував росіянам надіслати кошти на ЗСУ.

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