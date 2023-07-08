Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному - 50: як "залізного генерала" вітають колеги

У 500 день повномасштабного вторгнення РФ до України український генерал Віталій Залужний святкує День народження.

Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, у суботу, 8 липня, виповнилося 50 років. "Залізного генерала" у Мережі вітають колеги.

Зі святом Віталія Залужного привітав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він бажає генералу якнайшвидшої перемоги над ворогом.

"Вітаю бойового побратима з Днем народження! Нехай подарунком до наступного Дня народження стане наша перемога над російським ворогом. Міцного здоров‘я, сил, витримки і підтримки від близьких людей", - написав Сирський.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський теж приєднався до привітань.

Привітали Головнокомандувача і у Генеральному штабі ЗСУ. Начальник штабу генерал-лейтенант Сергій Шапталаї розповів про роки міцної дружби із Залужниим.

"Разом ми переживали щасливі й важкі часи. Відчували біль втрат і радість перемог. Ухвалювали складні рішення. Попереду ще довга й важка дорога, яку маємо здолати разом", - поділився він.

Як і інші колеги він зазначив, що найкращим подарунком для українського генерала стане перемога над окупантом.

"Доля полководця – виправдати сподівання війська і суспільства. Переконаний, Ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб Збройних Сил України – злагоджена команда однодумців, Вас підтримують командувачі й командири.

Маємо одну Україну, один виклик, одну мету, тож разом до Перемоги", - написав він.

Що відомо про Валерія Залужного?

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинську Житомирської області.

Від 2009 до 2012 року - на посаді командира 51-ї окремої механізованої бригади.

2017 року його призначили начальником штабу - першим заступником командувача військ Оперативного командування "Захід".

А вже через рік, 2018 року, Залужний стає начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

9 грудня 2019 року стає командувачем Оперативного командування "Північ".

27 липня 2021 року наказом президента України Володимира Зеленського Валерія Залужного призначено головнокомандувачем ЗСУ. До нього цю посаду обіймав Руслан Хомчак. Наступного дня, 28 липня 2021 року, він також стає членом Ради національної безпеки й оборони України.

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