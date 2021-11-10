Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Головному кату донецької "Ізоляції" суд обрав запобіжний захід

Головному кату донецької "Ізоляції" суд обрав запобіжний захід

Фото: ТСН.ua

Упродовж щонайменше двох місяців він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

У середу, 10 листопада, Приморський районний суд Маріуполя обрав запобіжний захід для головного ката "Ізоляції" - донецького концтабору для полонених українців - російського найманця Дениса Куликовського, відомого за прізвиськом “Палич”.

Як повідомила із зали судових засідань кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, за рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж 2 місяців без права внесення застави.

Під час сьогоднішнього судового засідання сам Денис Куликовський просив для своєї ж безпеки обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, уточнивши, що хотів би перебувати в ізоляторі СБУ. 

Нагадаємо, що напередодні співробітники СБУ затримали цього “тюремника” донецького концтабору для полонених українців. Понад пів сотні людей заявляли про катування цією людиною. 

На судовому засіданні Куликовський заявив, що визнає свою вину та розкаюється. На запитання, що таке для нього "Ізоляція", сказав: "Це погане місце".

Затримання ката: підсудний Денис Куліковський дав коментар

Затримання ката: підсудний Денис Куліковський дав коментар

Читайте також:

Наступна публікація