Новим головою Верховного Суду став Всеволод Князєв: що про нього відомо

Новим головою Верховного Суду став Всеволод Князєв: що про нього відомо

Його обрали на наступні чотири роки.

Сьогодні, 22 жовтня, під час таємного голосування обрали нового голову Верховного Суду України. Ним став Всеволод Князєв. Він буде очільник інституції наступні чотири роки. Князєв обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року.



Про це йшлося під час трансляції засідання Пленуму Верховного Суду.

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На цю посаду було троє претендентів: Всеволод Князєв, Володимир Погребняк та Олег Ткачук. Переможцем став Князєв, за нього віддали свої голоси 98 суддів зі 168. Суддя Касаційного господарського суду Володимира Погребняк отримав 47 голосів, Олег Ткачук — 7. Не підтримали жодного кандидата 9 людей. Ще 5 бюлетенів визнали недійсними.

Що відомо про Князєва

Всеволод Князєв до обрання працював секретарем Великої палати Верховного суду України. Він - родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію. Працював юридичним консультом, викладачем, адвокатом. З 2013 року почав працювати суддею, а у 2015 році став очільником Миколаївського окружного адміністративного суду. З 2017 року — суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

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