Головред "Економічної правди", якого затримав ТЦК, приєднується до лав ЗСУ

Дєнков повідомив, що "порозумівся" з ТЦК і незабаром приєднається до підрозділу, до якого хотів потрапити раніше.

Головний редактор "Економічної правди" (сайт, який входить до складу "Української правди") Дмитро Дєнков, якого на Одещині майже на добу затримали співробітники ТЦК, приєднується до лав ЗСУ.

Про це повідомив сам журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Дєнков заявив, що порозумівся з місцевим ТЦК і має приєднатися до того підрозділу, до якого планував раніше.

"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант", – розповів Дмитро Дєнков.

Нагадаємо, головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков близько доби перебував без зв’язку після затримання співробітниками ТЦК у Білгород-Дністровському Одеської області. Про те, що журналіста затримав ТЦК стало відомо тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук.

Одеський обласний ТЦК та СП інформацію не коментував.

Раніше повідомлялося, що в Одеському ТЦК діяла багатомільйонна схема заробітку на ухилянтах.

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