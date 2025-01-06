Голову Державної митної служби підозрюють у недекларуванні майна на понад 100 тисяч доларів

Посадовець у своїх деклараціях не вказав чималий житловий будинок та земельну ділянку під Києвом.

Посадовець у деклараціях не вказав чималий житловий будинок та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру головному митнику Сергію Звягінцеву. Про це повідомляє САП.

Посадовець навмисне вніс до декларації недостовірні відомості. У межах досудового розслідування вдалося встановити, що у деклараціях за 2021 – 2023 роки Звягінцев не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

"Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. дол. США, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина", – йдеться у повідомленні.

Дії посадовця кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального Кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, командирові взводу 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих солдатів, повідомлено про підозру.

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