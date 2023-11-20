Голову Держспецзв'язку Щиголя та його заступника підозрюють у заволодінні 62 млн грн із бюджету

У злочинній схемі діяло 6 учасників, кошти вивели за кордон та розділили між собою.

У понеділок, 20 листопада, Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Ймовірною причиною стала підозра у заволодінні бюджетних коштів на суму понад 62 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зазначається, що у вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб. Під час досудового розслідування встановлено, що керівництво Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

"У 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю", - сказано у повідомленні.

У САП встановили, що за умовами договорів державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість покупки, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 млн грн. Різницю цих коштів учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

У НАБУ додали, що справу кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За це передбачено від семи до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет міністрів звільнив із посади голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Тимчасово покладено виконання обов’язків керівника цього відомства на Дмитра Маковського.

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