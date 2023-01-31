Голову Харківського окружного адмінсуду посадили до в'язниці на декілька років: який злочин вона скоїла

За даними слідчих, суддя намагалася "підкупити" свою колегу, щоб вирішити земельне питання.

Вищий антикорупційний суд визнав винною голову Харківського окружного адміністративного суду у наданні хабаря та призначили 5 років в'язниці з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки.

Про це інформує пресслужба Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Вирок оголосили 31 січня. Він може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

"31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнано винуватою у наданні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, голову Харківського окружного адміністративного суду", - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадають, що голова суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та "спробувала її "підкупити" за ухвалення рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі щодо земельного питання". Її було викрито одразу після передачі нею хабаря 21 вересня 2020 року.

За інформацією ЗМІ, ймовірно, йдеться про Ольгу Панченко. 21 вересня 2020 року детективи зайшли до її кабінету і вилучили зі столу конверт із 3000 доларів. Поряд сиділа суддя Олена Заічко, якій давалися ці кошти.

Нагадаємо, НАБУ і САП 25 січня затримали голову Рейнівської міської ради Ігоря Плехова та депутата Івана Подойлова. Посадовці "погоріли" на хабарі.

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