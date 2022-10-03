Голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, в якого виявили російське громадянство, не звільнили

Богдана Львова з російським громадянством залишили на посаді голови КГС.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

"Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації. Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд", - йдеться у повідомленні.

Під час таємного голосування 21 суддя Верховного Суду проголосував за звільнення, 18 були проти. Для звільнення необхідно було набрати 22 голоси.

Взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. Хоча звільнення проголосувала 21 людина, проте для рішення потрібен був ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих, що працює, а це 43 особи).

Нагадаємо, СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова.

Також Центр протидії корупції повідомляє про створення петиції щодо Львова, яку ініціювала військова Аліна Михайлова.

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську Харківської області затримали місцевого гауляйтера. Колаборант зривав державні прапори в окупованому місті та планував стати окупаційним "мером" міста. Тепер зрадникові загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки його затримали правоохоронці.

Читайте також: