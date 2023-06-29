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Голову Тернопільської обласної ради звільнили з-під варти

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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237
Час на прочитання
2 хв
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За Головка заплатили заставу у розмірі 800 тис. грн.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.

Про це розповів адвокат Головка Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному"

"Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити", – сказав адвокат.

Після внесення застави на Головка покладаються обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  • не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу і повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку, якого підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Головка взяли під варту на 60 діб з правом внесення застави.

В одержанні неправомірної вигоди у великих розмірах підозрюють також двох заступників начальника Тернопільської ОВА – Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука. Дем'янчукові також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За інформацією слідства, вони вимагали як хабар майже 1,8 млн грн у власника підприємства. Гроші просили за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Зловмисників затримали "на гарячому".

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Дата публікації
Перегляди
237
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