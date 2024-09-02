Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову правління Кудрицького

Наглядова рада державної компаніі НЕК "Укренерго" припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 2 вересня.

Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня.

Наглядова рада очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних обʼєктах оператора системи передач.

За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.

Раніше повідомлялося, що керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького найближчим часом може бути звільнено з посади.