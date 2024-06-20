"Голову відрізати і мені принести!": перехоплення розмови, під час якої командир РФ наказує жорстоко вбити бійця ЗСУ

Воєнний злочин, який вражає своєю жорстокістю, стався днями раніше.
Оприлюднили аудіозапис перехоплення розмови російського командира, який віддає підлеглим наказ обезголовити військовослужбовця ЗСУ на Донеччині. Це буцімто мало залякати інших українських бійців.
Про це пише "УП" із посиланням на співрозмовника у розвідувальному підрозділі однієї з бригад, яка тримає оборону на вказаному напрямку.
Як зазначається, представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців ЗСУ, а натомість – обезголовлювати їх. На аудіозаписі чути, як російський військовий, використовуючи нецензурну лексику, вимагає від підлеглих відрізати українському солдату голову і насадити на палю для залякування інших українських бійців.
"Автомати американські, на..й. Усе забрати, документи, гроші, на..й. Золото, діаманти, зуби виколупати, голову відрізати і мені принести".
Нагадаємо, встановлено особу захисника України, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора, 18 червня. Також ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника.
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