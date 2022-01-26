Голову затисло під аркою дверей автівки: в Одеській області у ДТП загинула дівчина

Нетверезий водій відправив на той світ пасажирку.
На трасі "Вилково-Приморське" сталася дорожньо-транспортна пригода: машина злетіла з дороги і перекинулася. Загинула 27-річна дівчина.
Про це повідомляє місцеве видання bessarabiainform.com.
Трагедія трапилася о 4 ранку. Водій Honda Accord – 40-річний мешканець Кілії – сів за кермо п'яним та не впорався з керуванням.
Чоловік зміг вибратися з перевернутого автомобіля самостійно, він майже не постраждав. А ось його пасажирка – мешканка с. Камишівка – від отриманих травм померла на місці. Її голову затисло під аркою дверей машини. Як з'ясувалося, вона не була пристебнута паском безпеки.
Нагадаємо, в Ізмаїльському районі на трасі знайшли автомобіль, у якому перебувала загибла дівчина.
Читайте також: