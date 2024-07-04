У Кривому Розі уродженець Москви викрав двох дівчат та зґвалтував їх: одна з них голою вибігла з готелю

На суді чоловік детально розповів про свої злочини.

У Кривому Розі уродженець Росії з кримінальним минулим викрав двох дівчат. Одну із потерпілих злочинець кілька разів зґвалтував, іншій вдалось втекти. За це злочинця засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Про це йдеться у вироку Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу.

Уродженець Москви викрав двох дівчат

За даними суду, підозрюваним є уродженець Москви, особа без громадянства, який в Україні був неодноразово засуджений.

30 січня 2024 року він, погрожуючи ножем, викрав потерпілу неповнолітню. Чоловік привів дівчину на квартиру знайомого, де намагався її зґвалтувати. Проте скориставшись моментом, вона вдарила нападника попільничкою та втекла.

Ще одну дівчину чоловік викрав 1 лютого 2024 року. Він заявив, що підірве її гранатою, якщо потерпіла не виконуватиме його вказівок. Чоловік вкрав у дівчини прикраси на суму 21 тисяча грн. Тоді чоловік відвів потерпілу на берег річки Саксагань та ґвалтував її. Після цього він намагався здати до ломбарду прикраси потерпілої. Згодом - він змусив дівчину поїхати з ним до готель, де знову ґвалтував дівчину.

Крім того чоловік вкрав у кількох жителів Кривого Рогу мобільні телефони та інші речі.

Що сказав підозрюваний

На суді чоловік розповів, що справді 30 січня викрав неповнолітню дівчину, він торкався її статевих органів та намагався зґвалтувати, проте потерпіла втекла.

1 лютого він знову викрав незнайому йому дівчину. Чоловік підтвердив, що спочатку ґвалтував її та пограбував, погрожуючи гранатою. Далі він повів її до готелю, де знову ґвалтував. Коли він відволікся, потерпіла оголеною, прикрившись халатом, втекла з готелю. Підсудний зазначив, що він теж втік, бо розумів, що дівчина викличе поліцію.

Потерпілі на засідання суду не прийшли, подавши заяву про розгляд справи без їхньої присутності.

Вирок суду

Саксаганський районний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 185 КК України. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду

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