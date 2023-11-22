Гоніння гадюк: старовинний український обряд долучили до Національного переліку культурної спадщини (фото)

Обряд "Гоніння гадюк" тепер має своє місце у Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це йдеться в Наказі Міністерства № 650.

Старовинний обряд "Гоніння гадюк" дотепер популярний в селі Іскра Великоновосілківського району Донецької області та Нижньодуванській громаді Сватівського району Луганської області. Знання та вміння передаються від покоління до покоління через спільне проведення дійства.

Обряд "Гоніння гадюк" Фото: mcip

Що відомо про обряд "Гоніння гадюк"

Обряд присвячено початку Великого Посту.

"Адже піст – це час покаяння в усіх поганих вчинках. Хоча обряд, скоріш за все, походить з дохристиянських вірувань, aле з прийняттям християнства він набув нових рис", – кажуть фахівці.

Учасники обряду виключно чоловіки. Вони повинні очистити оселю від злих духів, злиднів, лиха, всіляких хвороб та напастей, які називають "гадюками" і "гадами".

"Адже у народних уявленнях гади мали тільки негативне сприйняття. Це можна побачити в народних казках, прикметах та прислів’ях", – розповідають знавці.

У кожній хаті господині чекають на "полазників" – тих, хто ходить від двору до двору. Жінки готують смаколики для гостей-полазників.

Жінка в чужу хату – до лиха: що відомо про повір’я Великого Посту

У селі перший день Великого Посту іменують "жилавим понеділком". Тоді жінкам категорично заборонено ходити по сусідах. Існує повір’я, що в цей день жінка, коли зайде до чужої оселі, приносить в хату лихо, нещастя.

Поблизу будинку хлопці вигукують господарів, вітають їх із початком Великого Посту і пропонують «прогнати гадюк» з хати та подвір’я. Потім господарі дякують полазникам за проведений ритуал, за те, що не минули їхньої хати, і дають гостинці. Дітям та юнакам горіхи, цукерки, пиріжки, яблука, а дорослим чоловікам підносять чарку.

Завершується дійство за селом в степу спаленням допоміжного «інструментарію» та загальною вечерею з того, чим пригощали господарі.

Обряд сприяє єдності, спілкуванню в громаді, а також передає знання та цінності від одного покоління до іншого через проведення спільних підготовчих дій, залучення до обряду молоді.

Нагадаємо, від 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, тому дати деяких церковних свят змінилися. ТСН.ua раніше розповідав про Третю Пречисту 2023 року.

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