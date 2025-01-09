"Вмотивованому бійцю нецікаво бухати": журналіст відреагував на вимогу заборони продажу алкоголю в прифронтовій зоні

На жаль, ця проблема існує й замовчувати її не можна. Бо алкоголізм на фронті – це не лише втрачені позиції.

Заклики влади Дніпропетровщини заборонити продаж алкоголю в прифронтовій зоні, щоб зупинити пияцтво серед військових – це все одно, що хворому на грип замість лікування просто заборонити кашляти.

Таку думку висловив український журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці у Facebook.

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"Бо з власного досвіду боротьби з аватарами можу сказати наступне: вони дуже винахідливі. І знайдуть тисячу і один спосіб дістати бухло, навіть попри заборону продажу. Куплять з-під поли в магазині. Замовлять через побратимів, що повертаються з відпустки. В крайньому разі розживуться самогоном у місцевих", – зазначив Гнап.

Він додав, що "аватари" – безнадійно хворі алкоголіки, яких перевиховати неможливо. Та те, що їм байдуже "на "задувки", на позбавлення "бойових" за пияцтво, навіть на посадку "на підвал", як це буває в деяких частинах". За його словами, головний сенс життя таких бійців – лише напитись.

Журналіст вважає, що єдине вирішення цієї ситуації – не брати таких громадян в армію.

"Тобто, замість мобілізації і бусифікації нарешті почати комплектувати військо суто на добровільній і професійній основі. Бо вмотивованому бійцю просто нецікаво бухати", – підсумував Гнап.

Нагадаємо, військовослужбовиця та парамедикиня "Вовків да Вінчі" Аліна Михайлова вимагає від місцевої влади Дніпропетровської області негайно запровадити заборону на продаж алкоголю в 50-кілометровій зоні від кордону з Донецькою областю.

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